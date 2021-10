Mogofores: Nelson Cerveira apresenta último livro

O anadiense Nelson Henriques Cerveira vai apresentar, no próximo dia 30 de outubro, no Pavilhão dos Salesianos de Mogofores, pelas 15h, o seu livro “Timor – Sangue!… Cinzas!… Lágrimas!…”.

No mês seguinte, a 21 de novembro, também pelas 15h, esta mesma obra será apresentada no quartel dos Bombeiros Voluntários de Anadia.

De sublinhar que no lançamento será feita uma oferta à APPACDM – Anadia, de 2,5 euros por cada livro vendido, fazendo na apresentação seguinte a mesma oferta, mas já a favor dos Bombeiros de Anadia.

Também no lançamento, um grupo de jovens timorenses irá executar danças e cantares típicos de Timor.

O livro tem Prefácio do Bispo Dom Ximenes Belo (prémio Nobel da Paz 1996), e um comentário na contracapa de Gabriela Carrascalão Cid (fundadora, com seus irmãos, do partido timorense UDT).

