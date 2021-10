“O que é que os brinquedos contam?” para descobrir, a partir de hoje, no Museu do Brincar

O Museu do Brincar, em Vagos, inaugura hoje, dia 17, pelas 16h, a exposição “O que é que os brinquedos contam?”. Este é o mote para a nova mostra que vai estar patente ao público no Museu do Brincar, um espaço museológico que conta com quase uma década de existência.

Desta feita, o visitante é desafiado a refletir sobre os brinquedos e sobre o que eles nos podem contar, ficando a promessa de que, na tarde de hoje, haverá algumas surpresas neste espaço.

Segundo nota de imprensa do Museu do Brincar, “o desafio é grande e a viagem também”, na medida em que o visitante é desafiado a encontrar, nesta mostra, respostas para… Que memórias… Que sonhos… Que segredos… Que brincadeiras… De resto, o brinquedo permite conhecer e interpretar a realidade circundante, pois ele é, também, património e resultado de uma criação histórica.

Situado no centro de Vagos, mais precisamente no Largo Branco de Melo, é um projeto associativo do Grupo Cénico Arlequim.

Aqui, os visitantes são convidados a viajar pelo brincar e a interagir com o espaço. O Museu do Brincar pretende ser um espaço interativo para além do seu acervo museológico. Deste modo, no meio das peças antigas os visitantes podem ser piratas, cavaleiros e princesas, tomar chá de faz-de-conta… tornando-nos brincadores.