Programa de acesso gratuito a medicamentos em Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro abriu novo período de candidaturas para o “Programa abem”, que se destina a apoiar munícipes que, por força da sua condição económica, não consigam adquirir a medicação prescrita pelo seu médico, necessária à sua condição de saúde.

As candidaturas para a atribuição do Cartão abem devem ser feitas até 31 de outubro, mediante apresentação de requerimento, preferencialmente após entrevista social de pré-avaliação por parte dos serviços de Ação Social da autarquia. O requerimento encontra-se disponível no site do município e pode ser também obtido no Serviço de Ação Social e Idade Maior.

Relembre-se que o Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento, atribuído no âmbito desta iniciativa, permite ter acesso, de forma 100% gratuita, a medicamentos sujeitos a receita médica e comparticipados pelo SNS – Sistema Nacional de Saúde, em farmácias aderentes.

As candidaturas podem ser apresentadas presencialmente, no Balcão de Atendimento Integrado da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, por correio, sob registo, valendo como data da apresentação a da efetivação do respetivo registo postal ou ainda por correio eletrónico, para cartaoabem@cm-olb.pt.

Recorde-se que o Município de Oliveira do Bairro associou-se ao “Programa abem – Rede Solidária do Medicamento” em dezembro de 2019, através de um Protocolo de Colaboração assinado com a Associação Dignitude, promotora da iniciativa.

Atualmente, a autarquia de Oliveira do Bairro está a apoiar 58 pessoas, no âmbito do “Programa abem – Rede Solidária do Medicamento”, sendo que este apoio tem a validade de um ano.