S. José Pneus entrega Bolsas de Mérito 2021 a alunos do Agrupamento de Cantanhede

A empresa de Cantanhede vai apoiar três jovens beneficiários do escalão A ou B, que ingressam no Ensino Superior.

A S. José Pneus, sediada em Cantanhede, apoiou três alunos do Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria com uma bolsa de mérito, num valor total de 2.250 euros.

Foram contemplados com a Bolsa de Mérito S. José Pneus 2021 os alunos Carolina Vagos Marcelino, Tomé Ferreira Simões e João Pedro Oliveira Gonçalves, a quem a empresa felicitou e desejou “muita sorte nos cursos superiores em que ingressaram e no seu futuro profissional”!

Na certeza de que “o caminho para a evolução do país passa pela maior qualificação dos seus jovens”, a S. José Pneus procura, desta forma, “dar oportunidades para que todos possam chegar mais além, fruto do seu trabalho e dedicação. Esta bolsa fará certamente a diferença no seu percurso”, acredita a empresa.

Os prémios serão entregues esta sexta-feira, dia 29 de outubro, na sede da S. José Pneus e contarão com a presença dos alunos premiados e da sua família, de elementos da direção do Agrupamento de Escolas e da Câmara Municipal de Cantanhede.

Esta é a primeira edição da Bolsa de Mérito e a empresa já anunciou uma 2.ª edição, para o ano letivo 2021/2022.

A S. José Pneus pretende, com esta bolsa de mérito, apoiar jovens beneficiários do escalão A ou B, que frequentem o Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria de Cantanhede, residam no concelho de Cantanhede e que ingressem no Ensino Superior. As bolsas têm um valor total de 2.250 euros.

A Bolsa de Mérito S. José Pneus conta com o apoio da Direção do Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria e da Câmara Municipal de Cantanhede.

Fundada em 1966, a José Aniceto & Irmão, Lda, teve como atividade inicial a recauchutagem e comércio de pneus, sendo atualmente uma das principais empresas de importação e distribuição de pneus da Península Ibérica sob a designação de S. José Pneus.