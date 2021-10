Símbolo de Portugal na Expo Dubai foi desenhado por jovem de Oiã

O prémio de Juliana Santos será uma viagem ao Dubai, onde terá oportunidade de visitar a maior Exposição do mundo, onde estão reunidos mais de 190 países.

Oliveira do Bairro

É da Silveira, Oiã, a autora do símbolo que representa Portugal na Expo Dubai 2020, que arrancou no início deste mês e se prolonga até março de 2022. Juliana Santos, 21 anos, terminou a Licenciatura em Design na Universidade de Aveiro e está agora a iniciar o Mestrado em Design de Moda na Universidade da Beira Interior.

A proposta vencedora do concurso promovido pela AICEP e o comissário-geral da participação portuguesa na Expo 2020 Dubai, simboliza a Rosa dos Ventos e a Calçada Portuguesa. O símbolo vencedor, desenhado por Juliana Santos

“Apesar de ser apologista do constante desenvolvimento a que estamos sujeitos, sempre gostei de manter as tradições vivas”, realça a jovem bairradina. Por isso, entendeu que faria todo o sentido utilizar como inspiração “o que nos caracteriza enquanto Povo Português, sem nunca esquecer o tema do nosso pavilhão, «Um Mundo num País»”.

