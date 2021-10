UNISOB: Começou mais um ano na escola onde “o saber não tem idade”

Maria Santiago e Silva personifica o slogan da UNISOB. Para esta centenária, o saber não tem realmente idade e, desde a semana passada, a quinta-feira à tarde será sempre dedicada às Artes Decorativas, Bordados e Pintura. Para esta mulher com 100 anos feitos em agosto, “a UNISOB é um cantinho do céu aqui na terra”. “O convívio é o que tem de melhor, porque a solidão é a pior doença para os seniores”, diz sem rodeios.

Luís Vidal fez 89 anos no dia em que visitámos a UNISOB [29 de setembro]. Ninguém diria, tal é a vitalidade e energia que transmite. Frequenta a Universidade Sénior de Oliveira do Bairro desde a sua fundação, há dez anos. Está inscrito em sete disciplinas, pois “o saber nunca é demais, para além do convívio”.

Tal como Luís Vidal, Fernanda Graça conhece o caminho para a antiga escola primária do Cercal, onde funciona a UNISOB, quase desde o início. Está inscrita em quatro disciplinas “e chega, porque não tenho muito tempo, tenho uma vida muito ativa, trato dos meus cães, dos gatos, das galinhas, tenho mais de um hectare de kiwis e ainda tenho os meus netos!”.

30 disciplinas para 85 alunos

A Universidade Sénior de Oliveira do Bairro reabriu no dia 1 de outubro, Dia Internacional do Idoso, para o arranque do ano letivo 2021/2022.

Tem, neste momento, cerca de 85 alunos, mas ainda não fechou as inscrições. A maioria dos alunos tem uma média de idades entre os 70 e os 75 anos e é do concelho de Oliveira do Bairro, mas há também muita procura “principalmente de Anadia e de Águeda”, frisa a responsável da UNISOB, Cláudia Vela. A maior parte dos alunos (80%) é do sexo feminino.

Esta universidade sénior, sob alçada da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, disponibiliza para este ano letivo, 30 disciplinas. Para além das aulas, são frequentemente organizadas palestras e workshops.

Reportagem completa na edição de 7 de outubro de 2021 do JB