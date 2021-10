Vegetarianos de Águeda recolhem lixo no Souto do Rio

No passado domingo, dia 10 de outubro, realizou-se no Souto do Rio (Borralha) uma ação de recolha de lixo, promovida localmente pelo grupo Vegetarianos de Águeda, e de sensibilização da comunidade para a manutenção deste parque fluvial.

A iniciativa surgiu em resposta ao desafio “Plogging Challenge Portugal”, lançado pelo Let’s Plog.PT, cujo conceito residia em vários grupos de voluntários limparem diferentes pontos do país em simultâneo.

Durante a atividade, foram recolhidos resíduos, desde plásticos, pneus, botas, frascos de iogurte, máscaras, entre muitos outros materiais que, desta forma, “já não serão arrastados para outros locais, nomeadamente o mar, durante as cheias do Rio Águeda”, referem os responsáveis da ação.

Segundo a organização, “iniciativas como esta relembram-nos para a urgência de mudança de hábitos de consumo, de forma a respeitar as espécies que coabitam o planeta”.

O grupo de Vegetarianos de Águeda promete que continuará a promover ações desta natureza.