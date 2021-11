“Águeda é Natal” a partir do próximo sábado e até janeiro

Inauguração das iluminações de Natal está marcada para as 18 horas do próximo dia 13 de novembro, no Largo 1.º de Maio.

O maior e menor Pai Natal do Mundo estão de regresso a Águeda para um evento que promete animar o concelho até 9 de janeiro. As iluminações vão ser ligadas no próximo dia 13 de novembro, às 18 horas, no Largo 1.º de Maio.

Vão ser muitas as animações de rua, os espetáculos musicais, os eventos culturais, exposições e muitas diversões, como carrosséis e outras atrações que vão decorrer durante quase dois meses.

“Este evento é já uma marca de Águeda e uma aposta estratégica não só em termos turísticos mas também na dinâmica cultural, recreativa e comercial do concelho”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, avançando que o evento deste ano vai ter muitas novidades.

Já é possível ver algumas das decorações nas ruas da cidade, mas o arranque formal do evento vai ser no próximo dia 13, ao serem acendidas, pela primeira vez, as iluminações natalícias. Até 9 de janeiro, as luzes vão ser ligadas sempre às 17 horas.

Entre a programação prevista, destaque para o Maior Pai Natal do Mundo, instalado no Largo 1.º de Maio, bem como o menor, que poderá ser apreciado no Posto de Turismo de Águeda (de segunda a sexta-feira, das 10 às 13h e das 14h30 às 20h; e aos sábados e domingos, das 10 às 20 horas), sem esquecer as viagens no Comboio Histórico do Vouga (dias 11 e 18 de dezembro) ou todas as iniciativas culturais e os espetáculos.

A Câmara de Águeda agendou para os sábados de 4 e 18 de dezembro, um programa de animações de rua, como uma “Banda às Riscas”, que vai entoar temas do imaginário coletivo e circense (dia 4, às 14h30). Haverá ainda “personagens” a deambular pelas ruas, interagindo com o público no meio urbano (dia 4, às 15h) e uma “Banda Mecânica”, com soldadinhos de chumbo (dia 4, às 16h). Para dia 18, a tarde será preenchida com sketches cómicos (15h30) e performances clownescas (16h).

Outras atividades culturais

No âmbito da programa do Águeda é Natal , até dia 7 de dezembro, no edifício das residências artísticas, no Parque de Alta Vila, está patente a exposição “A Casa é Sua”, podendo ser apreciada às sextas, sábados e domingos, entre as 14 e as 18 horas.

Para o Centro de Artes de Águeda, estão agendados alguns espetáculo integrados na programação do “Águeda é Natal”, como o café-concerto de Marinho (18 de novembro, às 19 horas), a ópera “O Barbeiro de Sevilha” (26 de novembro, às 21h30), o espetáculo musical “Um só dia” (3 de dezembro, às 21h30), Siricaia (7 de dezembro, às 21h30), Tiago Bettencourt (11 de dezembro, às 21h30), Rui Oliveira (16 de dezembro, 19h) e Orquestra Filarmónica 12 de Abril com Camané (18 de dezembro, às 21h30).

As iniciativas culturais passam ainda pela Biblioteca Municipal Manuel Alegre, com a rubrica semanal “Porque hoje é sábado” (20 e 27 de novembro e 18 de dezembro, sempre às 11 horas), a oficina “O melhor livro para o meu filho” (dia 11 de dezembro, às 10h30) e a iniciativa “O Leitor Partilha” (17 de dezembro, 18h). Na BMMA estão ainda patentes três exposições: “Lusíadas, a Alma da (nossa) gente”, de Gina Marrinhas (2 a 30 de novembro), “Rodas, para que vos quero?”, da Associação Fermentelense de Assistência, o Mágico e Associação Senhora da Esperança (3 a 25 de novembro) e “História do Fado” (27 de novembro a 26 de dezembro).

No Museu da Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro, poderão ser apreciadas algumas exposições e visitas guiadas (de terça a sábado, das 10 às 13h e das 14 às 18h, com marcação prévia). Vai acontecer também um concerto (dia 20 de novembro, às 18h30, com os Duo 100 Sal), a apresentação de obras poéticas da Editora Modocromia “Virtus Poetica, 9 Poetas, 1 Editora” (11 de dezembro, às 14h), bem como dois recitais no âmbito do Ciclos de Lua Nova (11 de dezembro, às 18h, com Gustavo Afonso, no piano, e Beatriz Maia, no canto; e 8 de janeiro, às 18h, com Jorge Gonçalves, no piano).

Está também programado um passeio/caminhada ao Maior Pai Natal do Mundo, no dia 12 de dezembro, com início às 10h, na Praça do Município.

Neste período, há ainda muitas atividades lúdicas e recreativas de temática natalícia que prometem animar a população local e os visitantes, entre as quais se realçam os carrosséis e as casinhas de Natal. Tudo para visitar, conhecer e experimentar até dia 9 de janeiro.