Anadia: Agriloja “vem dar resposta a lacuna que existia”

A aposta em Anadia prende-se com as características da região, a densidade populacional, o tipo de habitação e os hábitos dos clientes.

A Agriloja abriu, na última semana, em Anadia, uma nova loja. Desta feita a 29.ª, com o conceito que a caracteriza e as soluções para quem se dedica aos animais e plantas. Com uma rede de 29 lojas distribuídas pelo território continental e ilhas, a Agriloja, que abriu no ano de 2000 a primeira loja em Torres Vedras, reforça, assim, a sua presença na Bairrada, uma vez que já possui lojas em Aveiro, Oiã e Oliveira do Bairro.

Situada no IC2, Peneireiro/Aguim, esta nova loja de 1400m2, apresenta uma vastíssima e completa gama de soluções para a Agricultura, Jardim, Pecuária, Animais de Estimação, Bricolage e Casa, as seis grandes áreas de negócio.

A nova Agriloja de Anadia, direcionada para dar cobertura aos concelhos de Anadia e da Mealhada, resulta de um avultado investimento que começou a tomar forma em janeiro deste ano, vindo reforçar a presença no distrito de Aveiro. Equipa de colaboradores da Agriloja de Anadia

“A aposta em Anadia prende-se com as características da região, a densidade, o tipo de habitação e os hábitos, nomeadamente do cliente de moradia”, refere Luís Costa, coordenador de Comunicação e Marketing da Agriloja, dando nota de que “na região existia uma grande lacuna neste tipo de oferta”.

“O cliente entra na loja e faz compras como num supermercado”, explica o responsável, que realça o sempre presente atendimento personalizado e especializado, capaz de responder às necessidades específicas de cada cliente. “Desde o cliente profissional, ao cliente hobby ou ‘faça você mesmo’, nas nossas lojas temos resposta para todas as necessidades nestas seis grandes áreas de atividade”, garante.

Foi durante uma visita às instalações que Luís Costa deu a conhecer o espaço que se divide por vários setores, disponibilizando uma vasta e diversificada gama de produtos para quem se dedica aos animais de estimação e de pecuária, bem como à atividade agrícola e jardim, sem esquecer a casa e a bricolage.

Na área dedicada aos Animais de Estimação – Pet Shop a oferta é enorme, seja ao nível de acessórios, à alimentação/nutrição, não só para cães e gatos, mas para animais como peixes, répteis, pássaros e roedores que aqui são comercializados.

