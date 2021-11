Anadia assinala Dia Internacional das Cidades Educadoras

O Município de Anadia associou-se ao Dia Internacional das Cidades Educadoras que se comemorou hoje, dia 30 de novembro. A efeméride teve este ano como mote “A Cidade Educadora não deixa ninguém para trás”. Para assinalar a data desenvolveram-se um conjunto de atividades culturais e educativas.

Um dos pontos altos das comemorações teve lugar na Universidade Sénior da Curia que se associou a esta iniciativa. Durante a sessão foi projetado um vídeo realizado pelo Projeto Ser+, com vários testemunhos de responsáveis do Município. De seguida, a vereadora Jennifer Pereira teceu algumas considerações sobre esta temática, sublinhando a importância de Anadia ser uma Cidade Educadora. Deixou ainda um agradecimento a todas as pessoas e entidades, associações e Instituições de solidariedade social que têm colaborado, ao longo destes anos, no desenvolvimento das diferentes atividades.

A sessão terminou com um momento cultural, mais concretamente com a versão portuguesa da canção alusiva ao Dia Internacional das Cidades Educadoras, interpretada pela Tuna da Universidade Sénior.

De salientar que, ainda neste âmbito, encontra-se patente ao público até ao dia 3 de dezembro, na Biblioteca Municipal de Anadia, a exposição “Princípios das Cidades Educadoras”, elaborada pelo “Projeto SER+ em Anadia” no ano 2020.

O lema da edição deste ano alerta para a importância de tornar inclusiva a recuperação, após a pandemia, assim como para a necessidade de reforçar a ação municipal na igualdade de oportunidades, na inclusão, no progresso social e no crescimento sustentável.