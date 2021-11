Anadia: Obras na ‘Doce Pinheiro’ dão novo impulso ao negócio

A Padaria/Pastelaria ‘Doce Pinheiro’ está mais bonita.

Depois de alguns dias em obras de remodelação, a pastelaria reabriu ao público, no passado dia 23 de outubro, e quem entra neste estabelecimento, localizado no Largo do Cruzeiro, no Centro Comercial Pierrot, na zona mais antiga da cidade de Anadia, facilmente se apercebe da transformação. O interior sofreu obras de vulto que lhe conferiram um aspeto mais moderno, agradável, mas também funcional.

O gerente, Pedro Marques avança tratarem-se de obras “urgentes e muito necessárias”, uma vez que esta casa, já com vários anos de existência, começava a acusar o peso da idade e desgaste. “Optamos por fazer estas melhorias agora no espaço interior”, diz, já que no exterior, a pintura e esplanada marcaram a entrada de Pedro Marques neste espaço comercial.

Há dois anos e meio à frente desta padaria/pastelaria, admite que as obras eram para ter acontecido antes da pandemia atingir o país, atrasando, assim os planos. Agora, as obras acabam por assinalar o regresso a essa normalidade tão desejada por todos.

