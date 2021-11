Apoio às associações de Oliveira do Bairro já ultrapassou o milhão de euros

O Município de Oliveira do Bairro já aprovou, em 2021, um valor global de mais de 1 milhão de euros em apoios financeiros e não financeiros às associações do concelho.

Ainda recentemente, o Executivo Municipal bairradino aprovou, em Reunião de Câmara, um valor superior a 17 mil euros em apoios financeiros a quatro associações do concelho, no âmbito das medidas de Apoio ao Investimento e Ações Pontuais do Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Oliveira do Bairro.

Foram contempladas a Associação de Desportos Motorizados – OIACELERA (5.238,71 euros), o Grupo Desportivo de Águas Boas (3.669,70 euros), o Conservatório Artes e Comunicação – FUOB (6.998,75 euros) e o Núcleo de Oliveira do Bairro da Liga dos Combatentes (1.350 euros).

De acordo com Duarte Novo, presidente da Câmara, “o nosso movimento associativo é um dos principais pontos fortes do concelho e é nossa obrigação apoiar estes milhares de pessoas, entre dirigentes, associados, utentes, atletas ou beneficiários, que trabalham arduamente em prol das suas comunidades, nas mais variadas áreas”.

Refira-se que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro foi beneficiada com mais um apoio financeiro e logístico para a realização da atividade “Fire Colors”, evento que veio substituir a Caminhada Solidária Noturna, suspensa neste período de pandemia e que se constituía como uma importante fonte de receita para a corporação.

De recordar que, já este ano, o Município de Oliveira do Bairro atribuiu um apoio financeiro de 65 mil euros a esta associação, no âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e Benefícios aos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro.