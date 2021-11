Atletas medalhados em campeonatos da Europa e do Mundo distinguidos em Águeda

Um campeão do Mundo, um campeão da Europa e dois vice-campeões da Europa foram recebidos e distinguidos pela Câmara Municipal de Águeda, numa cerimónia simbólica, anteontem ao final da tarde, no Salão Nobre do Município.

Foram homenageados Luís Rosas, vice-campeão da Europa de pares mistos Ginástica Aeróbica, no Campeonato da Europa, atleta do All4Gym – Associação Gímnica de Águeda; Paulo Lino, Campeão de Judo -66kg e vice-campeão europeu de Futsal, e André Vieira, vice-campeão de Judo -90Kg, nos 1.ºs Euro TriGames Ferrara 2021, ambos atletas da CERCIAG; e Carlos Ferreira, Campeão do Mundo de Ori-BTT no escalão de M65 (medalha de ouro em sprint e de bronze na distância média), do Clube de Aventura da Bairrada (de que é presidente da direção).

Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, agradeceu a prestação dos atletas nas diferentes modalidades nos campeonatos da Europa e do Mundo, salientando o contributo de cada um para a afirmação do desporto no concelho. “É com muita honra que lhes prestamos esta singela homenagem, em reconhecimento pelo esforço, dedicação e exemplo que são nas vossas áreas desportivas”, declarou.

Também Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, destacou “o excelente trabalho que tem vindo a ser realizado pelos clubes e instituições do concelho, congratulando os atletas em particular pelos resultados alcançados e pela promoção de Águeda através do desporto”, disponibilizando a Autarquia para continuar a apoiar, na medida do possível, o desenvolvimento das suas atividades.

Na sessão de anteontem, também Marlene Gaio e Vasco Oliveira, vereadores da Câmara Municipal, demonstraram a sua gratidão e orgulho pela prestação dos atletas e pela afirmação de Águeda nas várias modalidades desportivas, evidenciando que, de facto, “o desporto é vida e é para todos”.