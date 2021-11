Aveiro formaliza candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027

A Cidade de Aveiro entregou o dossiê de candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027, em Lisboa, na passada segunda-feira, dia 22 de novembro, pelo responsável da Comissão Executiva da Candidatura, José Pina. “Está cumprido o primeiro objetivo da nossa Candidatura, a sua apresentação formal, que tem o trabalho de mais de dois anos com muitas instituições e cidadãos comuns e que é apenas uma das etapas daquilo que em Aveiro vamos continuar a desenvolver”, afirmou José Pina após a entrega da Candidatura de Aveiro.

Para o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, que é a principal entidade promotora desta Candidatura, “Aveiro deu mais um passo para a sua afirmação ao nível nacional e europeu. A formalização desta candidatura, mais do que significar que estamos efetivamente apostados em vencer esta corrida a Capital Europeia da Cultura em 2027, vem mostrar a diferença entre aquilo que era Aveiro em termos Culturais há uma década e aquilo que é hoje”.

O autarca realça as apostas culturais realizadas por todo o Município, a questão “tão importante para nós” da inclusão da Cultura para todos os níveis sociais e económicos.

Ribau Esteves sublinha que Aveiro tem um Plano Estratégico para a Cultura, “que se iniciou em 2019 e que certamente vamos cumprir e levar a cabo até 2030”.

Referiu-se ainda ao facto da Candidatura de Aveiro estar assente em quatro pilares fundamentais: “Cultura, Natureza, Tech & Soul”, transportando aquilo que é o melhor que o Município e a Região de Aveiro têm para o plano Cultural.

A preparação desta candidatura teve início em 2019, com a elaboração do Plano Estratégico para a Cultura 2030. Seguiu-se um processo de auscultação e participação alargada, envolvendo vários setores de atividade.

Durante este percurso identificaram-se desafios, necessidades e desejos, estabeleceram-se estratégias, parcerias e prioridades e desenharam-se projetos à escala local, regional e internacional.

O próximo passo será a audição com o júri internacional, no primeiro trimestre de 2022. A decisão final sobre a Cidade Portuguesa escolhida para Capital Europeia da Cultura 2027 será conhecida no início de 2023.

A Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027 é promovida pela Câmara Municipal de Aveiro, em conjunto com a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), Universidade de Aveiro, e a AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro. A Comissão de Honra da Candidatura, apresentada em novembro de 2020, é presidida pelo antigo Comissário Europeu e atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.