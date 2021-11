Banda da Mamarrosa ganha novo fôlego no 105.º aniversário

Oliveira do Bairro

Mamarrosa viveu um dia de festa. Razões não faltaram para celebrar aqueles que foram os 105 anos da histórica banda do concelho de Oliveira do Bairro, que no passado domingo ganhou da população o apoio e carinho necessários para os novos desafios que aí vêm, depois de uma pandemia e de uma indefinição diretiva que deixaram marcas fortes nos cofres da associação que há 43 anos suporta a Banda: a Associação Beneficente Cultura e Recreio (ABCR) da Mamarrosa.

O passado dia 21 de novembro ficará para a história da coletividade, como ficou aquele bendito dia de 1978 em que um punhado de mamarrosenses se juntou para arrregaçar as mangas e não deixar morrer o legado de Jayme de Oliveira Pinto de Sousa, criando esta associação.

Hoje, mais de 40 anos volvidos sobre aquela ameaça de rotura, outro grupo de entusiastas e amantes da música e da terra viu-se obrigado a dar uma atenção especial à causa para que a banda ultrapassasse mais um momento aflitivo da sua história. E assim foi.

