Comboio Histórico do Vouga vai espalhar magia em edição especial de Natal

Esperam-se viagens únicas, com animação de Natal, entre Aveiro e Macinhata do Vouga.

O Comboio Histórico da Linha do Vouga vai ter viagens especiais durante o mês de dezembro. A partida será nos dias 11 e 18 de dezembro, sendo estas viagens realizadas em colaboração com as autarquias de Águeda e Aveiro. Esperam-se viagens únicas, com animação de Natal, entre Aveiro e Macinhata do Vouga.

Ao serviço, a “icónica locomotiva a vapor CP E214”, que será acompanhada, especifica a CP, por “três carruagens históricas de madeira construídas na Bélgica (1908), Alemanha (1925) e em Portugal (1913), nas oficinas do Porto, pelos então Caminhos de Ferro do Estado”. Mas há ainda outra estrela: o “comboio contará ainda com uma carruagem histórica Napolitana”, que foi construída na Itália nos anos de 1930.

A CP ressalva, porém, que “na eventual impossibilidade técnica de utilização da locomotiva a vapor”, as viagens “serão feitas com a locomotiva diesel 9004, usada no programa de Verão do comboio”.

O programa inclui “o acolhimento e as boas-vindas” no edifício da antiga Estação de Aveiro, animação, a possibilidade de visitar o Museu Ferroviário em Macinhata e feirinha de Natal – incluindo um Pai Natal que dará lembranças às crianças – além de uma paragem de duas horas em Águeda, no regresso.

Aqui, o programa passa por assistir ao acender das luzes de Natal, visita guiada às atrações natalícias, incluindo o maior Pai Natal do Mundo, Umbrella Sky X-mas e outros destaques da decoração natalícia de Águeda (Espumilhão de Cores, Bosque Encantado, Cortina de Gelo e Estrelas, Rua das Nuvens), além do mercadinho.

Os preços da viagem são: 30 euros/adulto, 25 euros/criança (4 aos 12 anos inclusive). Há descontos para ligações com outros comboios.

Os detalhes do programa e viagem podem ser consultados no site da CP.