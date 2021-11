Concerto de Aurea quase lotado no Cineteatro Anadia

O concerto de Aurea, que subirá ao palco do Cineteatro Anadia, no próximo dia 13 de novembro, pelas 21h, está praticamente lotado. O espetáculo, no âmbito do ciclo “Concertos de Outono” tem apenas alguns bilhetes disponíveis para que possa ver e ouvir aquela que é considerada a voz do Soul Português.

Segue-se, ainda durante o mês de novembro, neste espaço cultura de Anadia, o espetáculo infantil “Jota Ginja o quase ninja, o concerto” e a comédia “E tudo o morto levou”, com Marina Mota.

Assim, no dia 21 de novembro, pelas 15h, com o espetáculo infantil “Jota Ginja o quase ninja, o concerto”. Este espetáculo, com a duração de uma hora, apresenta canções ao vivo, narração de histórias, ilustrações em tempo real projetadas na grande tela e até tradução para língua gestual portuguesa, num grande projeto artístico. O bilhete tem um custo de 6 euros (adulto) e de 3 euros para crianças, a partir dos 3 anos e portadores dos cartões Anadia Jovem e Sénior.

Para o último sábado de novembro, dia 27, pelas 21h, está programado o espetáculo “E tudo o morto levou”, uma comédia com assinatura de Roberto Pereira, protagonizada por Marina Mota. O elenco conta ainda com a participação de Rui de Sá, Marisa Carvalho e Nuno Pires.

O custo do ingresso é de 11 euros, com 50% de desconto para os portadores dos Cartões Anadia Jovem e Sénior.

Os bilhetes para os espetáculos podem ser adquiridos na plataforma digital www.bol.pt ou na bilheteira do Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 19h30 às 23h, e no dia dos espetáculos a partir das 14h.