Covid-19: Hospitais de Aveiro e Águeda com restrição de visitas a partir de hoje

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) anunciou ontem (dia 25) que vai restringir, a partir desta sexta-feira, as visitas nos hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, devido ao aumento de doentes Covid-19.

De acordo com essa decisão, a partir de sexta-feira, dia 26, e até nova avaliação, “cada doente internado só pode ter apenas a visita da pessoa de referência (identificada no início do internamento), durante 30 minutos por dia, no horário estabelecido pelo serviço”.

Ainda de acordo com informação do CHBV, só as pessoas que possuírem certificado de vacinação ou recuperação, ou certificado de testagem RNA, poderão visitar os familiares.

Segundo a administração hospitalar, “trata-se de uma medida de natureza excecional, uma vez que o CHBV considera que as visitas são extremamente importantes na convalescença e melhoria dos doentes”.

Num apelo à compreensão e colaboração, o conselho de administração do CHBV justifica que, com a adoção dessa medida, “pretende garantir a segurança dos doentes internados, que estão, naturalmente, mais frágeis, dos profissionais e da comunidade em geral”.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.385 pessoas e foram contabilizados 1.133.241 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.