Eleitos empossados em Águeda entre homenagens e um futuro cheio de projetos

Estão formalmente empossados os novos órgãos autárquicos para o concelho de Águeda. A sessão solene, no passado dia 27, foi marcada pela homenagem a alguns autarcas que deixaram de exercer funções a este nível, entre eles Brito Salvador, anterior presidente da Assembleia Municipal, aplaudido várias vezes na cerimónia que decorreu no Centro de Artes de Águeda.

Mas a sessão lembrou igualmente todos os que deixaram de exercer funções autárquicas, muito em especial os vereadores Elsa Corga e João Clemente que, por sua vontade, decidiram não acompanhar a equipa de vereadores onde estavam há 16 anos, abrindo caminho para os dois novos rostos da maioria (Juntos PSD-MPT), Marlene Gaio e Vasco Oliveira, que com Jorge Almeida e Edson Santos fazem a maioria do executivo, que terá na oposição Luís Pinho e Daniela Herculano, do PS, e Antero Almeida, do CDS-PP.

Por outro lado, a tomada de posse dos políticos de Águeda confirmou a esperada e anunciada renúncia aos cargos dos dois líderes do PS às últimas eleições, com Francisco Vitorino (candidato à Câmara) e Gil Nadais (candidato à Assembleia) a formalizarem essa mesma intenção naquela reunião.



