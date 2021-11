Feira da Idade Maior valorizou o envelhecimento ativo, seguro e saudável

Durante dois dias, Oliveira do Bairro foi a capital da Idade Maior.

Oliveira do Bairro

Reconhecer e valorizar a idade maior através de uma grande ideia. Foi exatamente aquilo que materializou o Município de Oliveira do Bairro no passado fim de semana, juntando, no mesmo espaço, uma verdadeira feira de esperança, que vendeu saúde, espalhou segurança e mostrou ter pernas para andar.

Foi uma primeira edição, um lançar de sementes, mas com a convicção de que o futuro amadurecerá a ideia.

Durante dois dias, Oliveira do Bairro foi a capital da Idade Maior. O Espaço Inovação (que mais uma vez viu o seu nome justificado) acolheu um certame inédito, transformado num espaço de partilha de experiências, de orientações e de respostas para melhorar o dia-a-dia daqueles a quem o Município dedicou o certame, depois de já ter criado um pelouro para que se sentissem valorizados: a Idade Maior.

