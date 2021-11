Incentivo à natalidade chega a mais 13 famílias de Anadia

Os apoios, de 15.500 euros no total, são no âmbito da medida da Câmara Municipal, “Nascer Anadiense”.

Há mais 13 famílias do concelho de Anadia que vão ser apoiadas com o incentivo à natalidade, num valor total de 15.500 euros. O executivo municipal deliberou, por unanimidade, na sua reunião de 11 de novembro, avançar com estes novos apoios, no âmbito da medida “Nascer Anadiense”, prevista no Regulamento Geral de Ação Social do Município.

O benefício à natalidade tem o valor de mil euros por nascimento, contudo, há a registar as candidaturas de duas famílias com nascimentos múltiplos (gémeos), em que o valor a receber são os 1.000 euros por cada filho e ainda de duas famílias com o nascimento do segundo filho, já com o Regulamento Geral da Ação Social do Município de Anadia, em vigor, pelo que o valor a receber é de 1.250 euros.

“Nascer Anadiense” tem como propósito incentivar a natalidade, através da atribuição de um apoio pecuniário destinado a compensar os custos com a realização de despesas, em bens e serviços considerados indispensáveis ao desenvolvimento da criança, sendo elegíveis aquelas que respeitem, nomeadamente, a vacinas não contempladas no Plano Nacional de Vacinação, assistência médica e medicamentosa, artigos de puericultura e mobiliário, equipamentos de segurança, higiene e conforto, vestuário e calçado, em adequação com a idade da criança.

O apoio é destinado a crianças, que sejam registadas como naturais do concelho de Anadia ou adotadas por famílias com residência há mais de um ano e com recenseamento no concelho de Anadia. De acordo com o Regulamento, metade do montante do incentivo atribuído terá de ser despendido em estabelecimentos comerciais sitos na área do concelho de Anadia.