Mealhada: Semana da Prevenção de Resíduos com campanha para concelho “Mais Limpo”

O Município da Mealhada aderiu à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (SEPR), que decorre de 20 a 28 de novembro, com iniciativas que visam sensibilizar a população para problemática dos resíduos. As atividades incluem a comunidade escolar, bem como ações nas diversas freguesias com toda a população.

Este ano, a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (SEPR) tem como tema central as “Comunidades circulares”, impulsionando a campanha “Let’s Clean Up Europe” (Vamos limpar a Europa”) apelando a que as comunidades unam esforços para que, em conjunto, possam potenciar a redução de resíduos e promover atividades circulares.

No Município da Mealhada, foi delineada a campanha “Concelho da Mealhada Mais Limpo – Comunidades Circulares” que prevê ações de limpeza nos recintos escolares e nas zonas envolventes, sensibilizando alunos, professores e toda a comunidades educativa para esta questão dos resíduos.

Na manhã de sábado (27 de novembro) esta campanha de sensibilização é alargada a todas as freguesias, desafiando a população a participar numa operação de limpeza na sua freguesia.

“Ao implementarmos ações de limpeza estamos a contribuir para resolver o problema do lixo, mas estamos sobretudo a aumentar a consciencialização sobre a quantidade de resíduos produzida e a sensibilizar a população para a importância da prevenção e redução dos mesmos, o que é absolutamente essencial nas nossas sociedades”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.