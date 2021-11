Nova Agrovouga 2021 desta quarta-feira a domingo em Aveiro

O Parque de Feiras e Exposições de Aveiro recebe desta quarta-feira a domingo (17 a 21 de novembro), a nova Agrovouga, um novo investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) em eventos, à escala regional, depois da realização da primeira edição em 2019 e da versão online em 2020, devido à pandemia de Covid-19.

A sessão de inauguração do evento e abertura de portas está marcada para as 17h30, com a presença do presidente da CMA, José Ribau Esteves e de vários parceiros locais e regionais. Para o primeiro dia, sublinha-se ainda a realização de uma conferência para profissionais sob o tema, “PAC 23-27 ”, no Auditório do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, que tem o seu início marcado para as 14h e que antecede a abertura ao público em geral.

Na nova Agrovouga 2021 os visitantes poderão assistir a demonstrações de showcooking e talks com técnicos especialistas das várias áreas, participar em workshops ou assistir a espetáculos equestres e de animação e ao XXIV Concurso Nacional da Raça Marinhoa. Para esta nova edição da mais famosa feira agrícola da região, poderá ainda adquirir produtos únicos no “Wine Market”, com enfoque especial para os produtos vínicos da Bairrada ou no “Bio Market”, um conceito inovador e ancorado nas tendências alimentares do momento.

Este novo formato irá juntar à reconhecida dinâmica do evento, as novas tendências nos domínios da inovação, tecnologias amigas do ambiente, energias renováveis, investigação e gestão da floresta, a valorização dos produtos locais e serviços do ecossistema, as novas formas de consumo, os produtos biológicos e a sustentabilidade.

Horários

Quarta-feira, 17 de novembro

17h30 – 23h00

Quinta-feira, 18 de novembro

9h30 – 23h00*

*(das 9h30 às 15h30 com programa especial para escolas)

Público em geral a partir das 15h30, estando o setor da restauração aberto ao almoço

Sexta-feira, 19 de novembro

9h30 – 24h00*

*(das 9h30 às 15h30 com programa especial para escolas)

Público em geral a partir das 15h30, estando o setor da restauração aberto ao almoço

Sábado, 21 de novembro

10h00 – 24h00

Domingo, 22 de novembro

10h00 – 22h00