Nova direção da Associação do Carnaval quer “arrumar a casa” e preparar 2022

Alexandre Oliveira é o novo presidente da Associação do Carnaval da Bairrada (ACB), tendo sido eleito no passado sábado, juntamente com grande parte da equipa que o acompanhou à frente dos destinos da Associação até 2019.

Com os anteriores órgãos sociais em processo de demissão, num período marcado pela pandemia e sem carnaval na rua, Alexandre Oliveira regressou à presidência da ACB para dar continuidade ao trabalho que foi começado e realizado entre 2016 e 2019.

“A base da equipa é a mesma, o que torna o processo bastante mais fácil”, disse ao JB o novo presidente da direção.

Para Alexandre Oliveira, “os objetivos são claros, potenciar e fazer crescer ainda mais, ano após ano, o Carnaval da Mealhada, bem como as nossas incríveis quatro Escolas de Samba”.

