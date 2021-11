Orima: “Ano de 2020 tornou-nos mais fortes e resilientes”

A marca Orima é a imagem visível da empresa Mário MIranda de Almeida, S.A. Certificada pela norma de qualidade ISO9001, que rotula uma vasta gama de eletrodomésticos, a empresa de Cantanhede junta inovação à experiência da sua longevidade.

Com indicadores satisfatórios ao nível do mercado interno, a Orima tem vindo a perder quota além fronteiras desde a crise financeira dos mercados lusófonos, com as dificuldades conhecidas nas transferências de divisas, “situação que se agravou com os efeitos da pandemia nestes mercados. Estamos, entretanto, a perspetivar a recuperação das vendas para exportação para o próximo ano”, relata-nos Guida Almeida, presidente do conselho de administração da empresa.

Para além de ter, nos últimos anos, consolidado o crescimento do volume de negócios, a empresa tem conseguido concretizar alguns projetos estruturais e estratégicos.

Leia a reportagem completa aqui na revista 500 MAIORES, também distribuída esta semana com o Jornal da Bairrada