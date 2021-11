Quartel das Artes recebeu antestreia de filme gravado em Oliveira do Bairro

Projeto com os atores Rui Unas e Aldo Lima, foi gravado em várias localidades, entre elas Oliveira do Bairro.

O Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro, recebeu na passada sexta-feira, 19 de novembro, a antestreia do filme “Geme… la vie!”, uma produção nacional do realizador Luís Albuquerque, que contou com o apoio do Município de Oliveira do Bairro.

Este projeto cinematográfico, onde se destaca a participação de alguns atores nacionais consagrados, como Rui Unas e Aldo Lima, foi gravado em várias localidades, entre elas Oliveira do Bairro, contando, por isso, com a envolvência de alguns figurantes recrutados neste Concelho.

No seu discurso de boas-vindas, Lília Ana Águas, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, destacou a estratégia do município no apoio à cultura, reconhecendo que “a criação de condições de sustentabilidade da produção cultural, nas suas diversas expressões, e que a sua abertura a novos públicos são um pilar estruturante de uma sociedade moderna, culta e solidária”.

A autarca agradeceu ainda a todos os participantes deste projeto que “contribuíram para o sucesso do cinema português e permitiram que Oliveira do Bairro seja uma referência na área da cultura”.

Também Luís Albuquerque usou da palavra, partilhando a sua experiência no processo que levou à produção e realização desta longa-metragem, a qual descreveu como sendo uma “simbiose de forças individuais, de pessoas que não são tão conhecidas, com outras que são muito conhecidas”.

O realizador de “Geme… la vie!” mostrou-se confiante quanto ao seu novo projeto, que vai estrear no próximo ano. “Quero acreditar que temos um bom filme em mãos e que vamos conseguir levar as vossas caras, a vossa cidade, o vosso apoio por todo o Portugal”, referiu Luis Albuquerque.

No palco do Quartel das Artes juntaram-se ainda alguns dos atores principais e figurantes de “Geme… la vie!”, entre eles os representantes oliveirenses, que, após a exibição desta comédia, puderam também partilhar a sua experiência e deixar o seu testemunho.

“Geme… la vie!” é o mais recente projeto de Luis Albuquerque, que regressou aos filmes com um registo de comédia de costumes, a partir de um argumento escrito pelo próprio.