“Rally Legends” traz ao Luso e Buçaco lendas dos ralis da Europa

Edição conta com 78 concorrentes de diversos países, com destaque para o italiano Paolo Diana, o finlandês Ilkka Kalmanlehto ou o português Rui Madeira.

A quinta edição do Rally Legends, que se realiza dias 5, 6 e 7 de novembro, no Luso e Buçaco (concelho da Mealhada) vai ser a maior de sempre. Pelas estradas e encostas da mítica serra andarão 78 concorrentes de diversos países, verdadeiras lendas deste desporto – humanas e motorizadas –, como o italiano Paolo Diana, o finlandês Ilkka Kalmanlehto ou o português Rui Madeira, com o seu Mitsubishi Lancer Evo2.

Só de Espanha participam, nesta edição do Rally Legends, 20 equipas. A estas juntam-se concorrentes de França, de Itália, com a participação da equipa Paolo Diana/ Nicolò Lazzarini tripulando um endiabrado Fiat 131 Abarth do ano de 1982, de Inglaterra ou da Finlândia, de onde vem Ilkka Kalmanlehto, com o seu inigualável Datsun.

“Temos pilotos e carros dos anos 70 e 80, com as decorações originais, de época, até carros mais recentes. O mais antigo que teremos é ainda da década de 60 e o mais recente de 2018. Desta forma, queremos chegar ao público que tem como referências estes pilotos e carros míticos que foram verdadeiras lendas, mas queremos também ser atrativos para um público mais jovem que aprecia estes automóveis mais recentes”, explica Hugo Oliveira, fundador e dirigente da associação LusoClássicos, organizadora da prova, que conta com o apoio de 20 mil euros da Câmara Municipal da Mealhada.

A prova vai decorrer sexta, sábado e domingo, com vários pontos altos, quer para participantes, quer para o público. No guia do Rally Legends, disponível aqui, estão identificados os troços e as provas. Pontos altos serão a apresentação dos concorrentes, sexta-feira, às 21h30, na Avenida Emídio Navarro, no Luso, bem como o encerramento e entrega de prémios, no mesmo local, no domingo, a partir das 16h. Pelo meio haverá troços de verdadeira adrenalina em torno na Mata Nacional do Buçaco, um dos quais que fazia parte do Rali de Portugal, nos anos 80, bem como uma prova especial dentro da vila termal do Luso.

“Trata-se de um evento que atrai milhares de pessoas, que valoriza o concelho e que, no futuro, merece que se olhe para ele como sendo de importância estratégica para o turismo no Município”, afirma António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

PROGRAMA

Sexta, 05 de novembro de 2021

09H00 às 13h00 – Verificações documentais e técnicas. Local – MD Sport (Luso)

14h00– Entrada em Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)

21h30 – Apresentação e Partida Simbólica das equipas participantes. Local – Avenida Emídio Navarro no Luso



Sábado, 06 de novembro de 2021

09h30– Briefing com todos os participantes. Local – Parque Fechado. (Junto ao Grande Hotel de Luso)

10h00 – Saída do 1º concorrente do Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)

10h30 – Partida do Rally Legends, 1º Troço (duas passagens) (Algeriz – Luso)

10h58 – Reagrupamento do Rally Legends. Local – Avenida Emídio Navarro (Luso)

12h16 – Entrada do 1º concorrente no Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)

15h30 – Partida do 2º Troço (duas passagens) (Trezoi – Luso)

15h53- Reagrupamento do Rally Legends. Local – Avenida Emídio Navarro (Luso)

17h01 – Entrada do 1º concorrente no Parque Fechado. Local – Avenida Emídio Navarro (Luso)

18h30 – Drink Break com todos os participantes no Casino de Luso

21h30 – Partida 3º Troço (duas passagens) Boucle “Alfredo César Torres” – Luso

23h00 – Entrada em Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)

Domingo, 07 de novembro de 2021

10h30 – Saída do 1º concorrente do Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)

11h00 – Partida do 4º Troço (duas passagens) (Cerdeira – Bussaco)

12h51 – Chegada do Rally Legends (entrada em Parque Fechado junto ao Palace Hotel do Bussaco)

13h30 – Almoço em local a designar mediante a meteorologia.

16h30 – Entrega de Prémios na Avenida Emídio Navarro no Luso