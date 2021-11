Recital de canto e piano encerra, em Cantanhede, colóquio dedicado a Carlos Oliveira

A sala de leitura de adultos da Biblioteca Municipal de Cantanhede acolheu, ao fim da tarde do último sábado, dia 20 de novembro, um grande recital de canto e piano que encerrou o colóquio dedicado ao autor gandarês. Carla Simões, soprano, e Carolina Figueiredo, mezzo-soprano, cantoras líricas deram voz às letras de Carlos de Oliveira, por meio de temas musicados por Fernando Lopes Graça, acompanhadas ao piano por Ricardo Martins.

O tema do recital foi “Canções de Fernando Lopes-Graça, sobre textos de Carlos de Oliveira”, durante o qual estes extraordinários artistas interpretaram Canto da Paz; Terra e Céu; Mãe Pobre; Três Cantares – 1. O viandante; 2. Cantiga dos cravos; 3. Canção da jorna; Músicas Fúnebres – Perpétua para a campa de Carlos de Oliveira (instrumental); Os burlescos e os burlados e Livre.

Foi um momento de enorme elevação artística pela exímia qualidade das interpretações, num registo musical bastante peculiar como é a própria música de Fernando Lopes-Graça, concretizado num contexto também muito especial, que não é alheio o facto de se realizar na sala de leitura, no meio dos livros, da literatura, encerrando com chave de ouro, o colóquio que reuniu diversos académicos e estudiosos da obra de Carlos de Oliveira, também na Biblioteca Municipal – “Carlos de Oliveira, uma escrita tatuada”.

Tratou-se, sem dúvida, de um recital notável, repleto de significado artístico e de grande beleza, que por meio da expressão musical veio abrilhantar as Comemorações do Centenário do Nascimento de Carlos de Oliveira, em cumprimento do vasto e eclético programa que proposto pelo Município de Cantanhede.