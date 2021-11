Recuperação no (novo) pós-pandemia foi tema dominante na tomada de posse da ACIB

O (novo) pós-pandemia foi o tema dominante na tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Comercial e Industrial da Bairrada (ACIB), que decorreu na segunda-feira, dia 22 de novembro, no Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro.

A apresentação de um estudo por Florbela Borges, da Multidados, demonstrou o impacto da Covid-19 nas empresas do país e da Bairrada em particular. Estudo que foi complementado com as intervenções dos Municípios de Oliveira do Bairro e Anadia, que destacaram as medidas implementadas durante este período mais difícil, para ajudar não só as empresas, mas também as pessoas e as famílias.

Tal como no resto do país, na Bairrada os setores mais afetados foram a hotelaria, as viagens, a restauração e os eventos. Praticamente todos recorreram a medidas do Estado e reduziram capital humano, socorrendo-se também do lay-off simplificado, seguido do Programa APOIAR.

A responsável da Multidados frisou ainda que muitas medidas vieram para ficar, como a aposta em novos sistemas de higienização e segurança e a criação de eventos e estratégias online. “Não tomar nada como garantido” foi o lema adotado “e que vai com certeza continuar a fazer sentido no futuro”, salientou ainda Florbela Borges.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro indicou a ampliação e intervenção nas zonas industriais do concelho, o investimento nas acessibilidades, a criação do Balcão Empresa e a redução dos impostos (Derrama) como as principais medidas da autarquia na ajuda à recuperação das empresas.

Já o vice-presidente da CM Anadia, Jorge Sampaio, escolheu cinco palavras de ação, que demonstram o papel da autarquia anadiense, durante e no pós-pandemia: Proteger, “pois os municípios foram a base de proteção das empresas, pessoas e famílias nesta guerra contra a pandemia”; Aproximar, “com a criação do Conselho Empresarial Municipal já no início de 2022”; Qualificar “as empresas, a mão de obra, as pessoas em geral”; Escala – “temos de ganhar escala e trabalhar em rede”; e Simplificar, pois “as nossas empresas não podem perder tempo com questões burocráticas”.

“Fazer mais e melhor”

Passou-se de seguida à tomada de posse dos novos órgãos da ACIB. Miguel Roque deixa a presidência da Assembleia Geral da ACIB, “após mais de 20 anos de órgãos sociais”, passando o testemunho a Rui Santos (Hegisantos), que destacou a importância de “os empresários motivarem os seus colaboradores, não apenas com salários mais altos, mas principalmente estando atentos aos seus problemas sociais”.

Renato Almeida volta a assumir a presidência da direção, na certeza de que “hoje a ACIB é vista de forma diferente, para melhor”, tendo aumentado quase uma centena de associados no último triénio. “Estamos mais próximos dos associados e fazer mais e melhor continuará a ser o nosso foco”, realçou o presidente reeleito.

Os empossados presidentes da direção – Renato Almeida -, da assembleia geral – Rui Santos – e do conselho fiscal – Sofia Tribuna

Órgãos sociais da ACIB para o triénio 2021/2023

Assembleia Geral

Presidente – Rui Santos (Hegisantos – Produtos de Higiene e Limpeza, Lda)

Vice-presidente – António Rodrigues (Caixa de Crédito Agrícola Mútuo – Oliveira do Bairro)

Secretário – Namércio Cunha (Misturas Milenares, Lda)

Direção

Presidente – Renato Almeida (Volumes ao Cube, Courier, Lda)

Vice-presidentes – Rui Reste (Manuel Reste & Filhos, Lda), Pedro Flores (Sociedade Hoteleira do Cabecinho, Lda) e Graciete Castro (Heleno & Castro, Lda)

Tesoureiro – Ana Souto (BH Fitness Portugal, Lda)

Vogais – Maria Graça Rodrigues (Vei-Gás, Lda.), Danny Tavares (TransTDF, Lda), Nuno Oliveira (Firmino Silva e Filhos, Lda) e Liliana Vidal (Bícepes e Trícepes Ginásios, Lda)

Suplentes – Marta Silva (Estrela do Vento – Soc. Imobiliária S.A.) e Cláudia Ferreira (Soanjo – Eng. e Consultoria, Lda)

Conselho Fiscal

Presidente – Sofia Tribuna (A Bolseira, Lda)

Vogais – Ruy Pereira (Bairrifisco – Contabilidade Lda) e Paulo Santos (Máxima – Informática e Telecomunicações, Lda)