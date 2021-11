Requalificação da zona central da Mourisca do Vouga arrancou esta semana

Tiveram início esta semana as obras de requalificação da zona central da Mourisca do Vouga, que prevê a transformação da localidade, conferindo uma melhor atratividade, esteticamente mais apelativa, mas também um sentido mais funcional para quem vive e trabalha naquela área geográfica do concelho de Águeda. Começaram a ser colocadas as placas identificativas e os desvios de tráfego necessários para o início dos trabalhos.

As obras, que foram adjudicadas por 423.829,12 euros, vão decorrer durante cerca de oito meses, perspetivando-se a sua conclusão para junho do próximo ano.

Trata-se de uma política de regeneração urbana da Câmara Municipal de Águeda que, depois de implementada no centro da cidade, tem sido replicada por todo o concelho, em todas as freguesias, numa lógica de construção de “verdadeiros centros cívicos”.

A transformação da zona central da Mourisca do Vouga (União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga) vai implicar várias intervenções, entre as quais se destaca a beneficiação e reperfilamento da pavimentação da Rua do Barril, com a intersecção da Avenida José Maria Marques e a Rua da Ponte; a beneficiação do largo Sebastião Saraiva de Lima, com a intersecção da Rua da Liberdade e da Rua do Carvalho; e a beneficiação da Rua 25 de Abril.

Está ainda prevista, entre outros, a construção de vias pedonais, a criação de espaços verdes e zonas de lazer; e a pavimentação para parqueamento automóvel.