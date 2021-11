Rio Levira ganha nova vida após intervenção

O Município de Oliveira do Bairro promoveu uma sessão de encerramento do projeto, onde apresentou os resultados da empreitada e respondeu a questões da população.

Terminou a intervenção de Reabilitação e Valorização do Rio Levira, nos concelhos de Oliveira do Bairro e Anadia, que representou um investimento de 300 mil euros, financiado pelo Fundo Ambiental.

O Município de Oliveira do Bairro promoveu uma sessão pública de encerramento do projeto, com o objetivo de apresentar os resultados da empreitada e responder a questões da população.

A sessão, que decorreu no edifício dos Paços do Concelho, em finais de outubro, contou com a presença de Jorge Pato, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, e de João Alberty e Ana Paula Malo, em representação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Jorge Pato mostrou-se extremamente satisfeito com a intervenção feita no Levira. “Jamais pensei que, em apenas 4 anos, conseguíssemos ter os nossos dois rios limpos”, referindo-se também à intervenção feita em 2020 no rio Cértima.

Os resultados da intervenção foram apresentados pela empresa Ideia Verde, tendo depois João Alberty explicado que os trabalhos decorreram “dentro da normalidade, apesar de algumas dificuldades que fomos encontrando”, salientando que algumas situações poderão ainda ser corrigidas.

O representante da APA referiu-se ao Levira como “um rio que tem um valor ecológico enorme” e onde “se começa agora a ver sinais da existência de lontras e de guarda-rios e outros pássaros”, bem como de algumas espécies de peixes que começaram a aparecer em mais zonas do rio.

Dando os parabéns aos Municípios de Oliveira do Bairro e de Anadia, por terem avançado com o projeto, João Alberty apelou a que as populações sejam as primeiras a cuidar do rio e a fiscalizar e denunciar de imediato sempre que detetarem algo que ponha em causa esse património natural.

Em resposta a algumas questões colocadas pelo público presente, Ana Paula Malo reforçou o apelo do colega, acrescentando que o dever e a responsabilidade da limpeza das parcelas de leito e margens dos rios, de acordo com a legislação em vigor, “é dos seus proprietários e não da APA ou das câmaras municipais”. Ana Paula Malo lembrou também o papel que as Juntas de Freguesia, pela sua proximidade e conhecimento das pessoas e do território, devem ter na proteção do seu património natural, devendo informar e sensibilizar os proprietários dos terrenos para as obrigações legais a que estes estão sujeitos.

A empreitada

O Projeto de Reabilitação e Valorização do Rio Levira, nos Concelhos de Oliveira do Bairro e Anadia, teve três objetivos: técnico – para proteção contra os fenómenos erosivos e estabilização do substrato edáfico e regeneração da sua capacidade produtiva; paisagístico – para integração das áreas no ambiente paisagístico circundante; e ecológico – através da regeneração dos habitats.

A empreitada contou com intervenções de corte e limpeza da vegetação arbórea, uma vez que o rio estava inacessível e as suas margens intransitáveis, de erradicação e controle de plantas invasoras, de reabilitação das margens do rio através da aplicação de técnicas de engenharia natural, tendo em vista a sua estabilização, e de valorização ecológica e paisagística, com a plantação de espécies arbóreas e arbustivas.

O rio Levira apresenta uma extensão total de 23,24 km, percorrendo o concelho de Anadia, numa extensão de 12,55 km, e o concelho de Oliveira do Bairro, numa extensão de 10,70 km.