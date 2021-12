AgitÁgueda coloca Câmara como finalista dos Prémios Município do Ano

A Câmara Municipal de Águeda é finalista dos Prémios Município do Ano, onde está nomeada na categoria regional em municípios com mais de 20.000 habitantes, concorrendo com o projeto AgitÁgueda – Art Festival. Estes prémios, que são promovidos pela Universidade do Minho, através da Plataforma UM-Cidades, vão ser entregues no próximo dia 2 de dezembro, numa cerimónia pública que vai decorrer no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

“Esta é uma distinção que reconhece as boas práticas implementadas pelos municípios e valoriza os projetos locais com impacto tanto no território municipal como na região e país e que potencia a economia bem como a dinâmica cultural e turística local”, salienta Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, confiante de que o projeto apresentado pela autarquia vai colher um bom resultado.

O AgitÁgueda – Art Festival é um projeto que se tem afirmado entre os festivais de verão, contribuindo para o panorama cultural da cidade, da região e do país. Pelo palco do festival, já passaram cerca de 500 grupos e artistas, entre nomes consagrados do panorama artístico nacional e internacional, sem esquecer os novos projectos artísticos que surgem da promoção do concurso “Talentos AgitÁgueda”.

A par do movimento musical, o festival congrega um conjunto alargado de iniciativas, entre as quais se destacam a arte urbana e a expressão colorida da instalação dos guarda-chuvas nas ruas da cidade.

Estão nomeados para os Prémios Município do Ano, que vai na sua sexta edição, projetos de Autarquias de todo o país, divididos em nove categorias regionais, bem como uma intermunicipal e o grande prémio Município do Ano 2021. Para além das intervenções de Pedro Calado, Presidente do Município do Funchal, de Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho, e de Paulo Pereira, coordenador da UM-Cidades, a sessão incluirá uma mesa redonda, onde será discutido “Os municípios face à crise pandémica”.