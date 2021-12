Águeda: Detido por posse de arma e munições proibidas

Um homem, de 51 anos, foi detido no concelho de Águeda, por posse de arma e munições proibidas. A detenção ocorreu ontem, dia 29, na sequência de uma denúncia.

Segundo o Comando Territorial de Aveiro da GNR: “na sequência de uma denúncia que um indivíduo tinha exibido uma arma, do interior da viatura, a uma criança, os militares da GNR (Posto Territorial de Águeda) encetaram de imediato diligências policiais com o intuito de apurar as circunstâncias da ocorrência”.

No seguimento da investigação, avança a GNR, “foi possível localizar e intercetar a viatura em causa, que foi alvo de uma ação de fiscalização”, tendo ainda sido possível apurar que o suspeito estava na posse de uma arma de fogo e de diversas munições de vários calibres, “motivo que levou à detenção do suspeito e à apreensão de um revólver de calibre 9 mm e de diversas munições de diferentes calibres proibidos”.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Águeda.