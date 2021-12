Águeda: Mesas de voto voltam a funcionar na EB da Mourisca do Vouga

As assembleias de voto da União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga foi desdobrada, por decisão do presidente da Câmara Municipal de Águeda, em seis secções de voto.

Deste modo, com esta medida, nas próximas Eleições Legislativas, marcadas para dia 30 de janeiro, os eleitores da Mourisca do Vouga vão poder exercer o seu direito de voto na antiga Escola Básica, a exemplo do que acontecia há alguns anos.

Com base neste desdobramento, na UF da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga vão funcionar seis secções, a saber: n.º 1 e 2, na antiga Escola Básica da Mourisca do Vouga ( Avenida José Bernardino Duarte); n.º 3 e 4, na Escola Básica da Trofa (Avenida da Escola); nº 5, no Edifício da Junta de Freguesia, em Segadães (Rua de S. Pedro); e nº 6, no Edifício da Junta de Freguesia, em Pedaçães – Lamas do Vouga (Estrada da Costa).

Deste modo, as secções de voto ficam instaladas em cada uma das localidades da União de Freguesias, prestando um serviço mais próximo das populações e eleitores.