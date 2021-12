Ampliação da Zona Industrial de Vila Verde vai a concurso no valor de 3,2 milhões

A Câmara de Oliveira do Bairro conseguiu criar condições para a abertura do concurso público relativo à ampliação Norte da Zona Industrial de Vila Verde.

O assunto foi abordado na última reunião de Câmara, sabendo-se para já que o concurso público tem o preço base de 3.150.000 euros + IVA. O prazo da obra é de 18 meses, estando o início dos trabalhos previsto para o próximo ano.

Esta intervenção, toda a norte da EM 596 e a poente da Autoestrada do Norte (A1), vai criar 41 lotes, “devidamente infraestruturados, que permitirão aos investidores elaborarem os seus projetos e iniciarem a construção dos seus pavilhões industriais, com todas as condições necessárias ao funcionamento imediato”, disse ao JB o vice-presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Jorge Pato, no final daquela sessão de Câmara, onde deixou a nota que o estudo de impacte ambiental está tratado e a expropriação de parcelas está a decorrer sem problemas.

