Câmara da Mealhada aposta na formação para qualificar setor do turismo

A Câmara Municipal da Mealhada assinou um protocolo, com o Turismo de Portugal I.P. e a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, que visa à formação de trabalhadores do setor do Turismo no âmbito do “Programa Formação + Próxima”.

O protocolo, assinado em Amarante, possibilitará que o Turismo de Portugal elabore um diagnóstico das necessidades específicas do município, criando e executando, posteriormente, um plano de formação que contribua para a valorização do território e para a capacitação de técnicos e de entidades parceiras.

“Considerando a importância da atividade turística na economia do concelho e a estratégia de desenvolvimento económico e social traçada pelo Executivo, visando o posicionamento de destino turístico, este programa é uma mais valia e uma oportunidade para a qualificação e valorização da nossa oferta, adequando-a às exigências e tendências deste exigente mercado”, refere Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada.