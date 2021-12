Câmara da Mealhada aprova apoios para Tômbola de Natal e para associações

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião do Executivo Municipal, 121.500 euros de subsídios a diversas entidades, nomeadamente às associações desportivas (115 mil euros), à ACIBA – Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira, para a Tômbola de Natal, e à Associação Escolíadas, para realização das Escolíadas Júnior.

O Executivo Municipal aprovou o montante de 115 mil euros no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo (PAAD), relativo ao ano 2021. O valor será agora distribuído às associações desportivas que apresentaram candidatura ao PAAD, de acordo com os critérios e pontuação obtida.

Na mesma reunião, foi aprovado também um subsídio de 3.500 euros para a Associação Escolíadas, destinado a apoiar o programa Escolíadas Júnior, um projeto que proporciona às crianças atividades de expressões dramática, plástica, corporal e musical nas escolas do primeiro Ciclo do Ensino Básico do concelho da Mealhada.

A Tômbola de Natal, dinamizada pela ACIBA – Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira, voltará a ser uma realidade nesta quadra natalícia. A autarquia aprovou um subsídio de 3 mil euros para a implementação desta iniciativa no concelho da Mealhada.

Nesta edição, a Tômbola de Natal prevê a possibilidade de adesão de todos os estabelecimentos comerciais do concelho, independentemente de serem ou não serem sócios da ACIBA. Os prémios serão vouchers monetários para serem gastos em compras, de 500 euros, 350, 200, 150, 100 (os primeiros cinco prémios, respetivamente) e de 50 euros (para os 6.º, 7.º, 8.º e 9.º prémios).

O cliente receberá uma senha de participação, por cada 15€ gastos, nas lojas aderentes.

As senhas serão depositadas numa tômbola única, localizada no edifício da Câmara Municipal da Mealhada, e o sorteio realizar-se-á dia 20 de janeiro de 2022.