Câmara da Mealhada entregou 5 mil euros em bolsas de mérito

A Câmara Municipal da Mealhada entregou cinco bolsas de mérito, de mil euros cada, aos melhores alunos do ensino público do Município.

Os cinco alunos distinguidos com as bolsas de mérito são Mafalda Silva, Matilde Rodrigues, Sofia Alexandre, Ana Flor Marques e Daniel Candal. As primeiras três jovens alcançaram médias de 5 valores, no passado ano letivo, na frequência do 9.º ano. Ana Flor Marques foi premiada pelos 18,85 valores alcançados no 10.º ano e Daniel Candal pelos 19,7 obtidos no 11.º ano.

Na cerimónia de entrega das bolsas, que decorreu no salão nobre do Edifício dos Paços do Concelho, Gil Ferreira, vereador da Educação, parabenizou os alunos e os encarregados de educação. “Acho que devem estar orgulhosos e têm razões para isso. Se há momentos que devem ficar na memória são estes. Para vocês, para os vossos pais, para quem criou as condições que contribuíram para que conseguissem alcançar estes resultados”, afirmou.

Também o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco, sublinhou o mérito dos estudantes e dos que os rodeiam. “O mérito por atingirem este patamar é vosso – pelo empenho, pelas vossas capacidades e pelo vosso trabalho. Mas é também de quem está a vossa volta: os vossos pais, os vossos professores e a comunidade. Espero que vocês prossigam este caminho de excelência e ajudem ao desenvolvimento da nossa comunidade, do nosso país e até do mundo”, referiu o autarca.

O Município da Mealhada prevê, anualmente, a atribuição de Bolsas de Mérito a alunos do ensino secundário e do terceiro ciclo, de mil euros cada, com o objetivo de incentivar os alunos e de premiar o mérito.