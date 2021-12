Cantanhede: Coro Infantil ‘Cantemus’ em concerto, hoje, no centro da cidade

Programa de animação natalícia prossegue, hoje, com concerto de Natal, culminando esta programação com a fogueira de Natal, que permanecerá acesa, no centro da cidade, como sinal dessa luz de esperança e de alegria que a quadra invoca.

A atmosfera de Natal continua no concelho de Cantanhede com um programa de animação cultural especialmente associado ao espírito que caracteriza esta época do ano, salvaguardando as exigências sanitárias obrigatórias e preventivas relacionadas com o combate à Covid-19.

Apesar dos constrangimentos e das limitações que se estão a viver, a autarquia preparou para hoje, dia 22 de dezembro, às 18h, na tenda que se encontra na Praça Marquês de Marialva, um concerto de Natal pelo Cantemus – Coro Infantojuvenil do Município de Cantanhede. Constituído por cerca de 15 jovens cantores de faixas etárias variadas, o grupo irá apresentar um programa onde pontificam temas relacionados com o Natal.

Ainda na tenda na Praça Marquês de Marialva propositadamente para efeito, funciona até amanhã, 23 de dezembro, das 15h às 19h30, o Mercadinho de Natal com venda de produtos agrícolas e artesanato, entre outros artigos. Nesse espaço realizam-se também diversas atividades orientadas para crianças e outros públicos designadamente sessões de leitura de contos, projeções de filmes de Natal, bem como ateliês decorativos, de arranjos florais e de doces e bolachinhas de Natal, entre outros.

Também a Biblioteca Municipal de Cantanhede mantém até ao próximo dia 9 de janeiro, a exposição Nasceu um Menino, mostra de presépios, que pode ser visitada durante o horário de funcionamento, entre as 8h e as 20h, de segunda a sábado. Também durante o período de 19 a 24 de dezembroa FotografARTE dinamiza o seu mercadinho de Natal com artesanato, produtos hortícolas, ateliês diversos (arranjos florais de Natal, Bolachinhas de Natal, Pinturas Faciais, Presentes de Natal criativos…).