Cantanhede: Praia da Tocha recebe 1ª São Silvestre

A Praia da Tocha vai receber no próximo sábado, dia 11 de dezembro, a partir das 14h, a primeira edição da prova de atletismo São Silvestre.

A prova de corrida com cerca de 10 km será realizada num percurso linear, com o tiro de partida a estar marcado para o Mercado da Praia e a meta a estar colocada num espaço preparado para o efeito no Arraial, na Vila da Tocha.

A iniciativa desportiva prevê ainda uma caminhada de aproximadamente 8 km, em que os participantes podem usufruir calmamente das paisagens gandaresas.

Organizada pelo Atletismo Clube da Tocha, a iniciativa que conta com o apoio do Município de Cantanhede e da Junta de Freguesia da Tocha, prevê que a abertura do secretariado da prova, no Arraial, da Vila da Tocha para esclarecimento de dúvidas e entrega dos kits aos atletas.

Recorde-se que as inscrições encontram-se abertas e poderão ser formalizadas em www.runmanager.net, até ao dia 8 de dezembro, onde é disponibilizada toda a informação acerca do o evento.

Programa

14h – Abertura do Secretariado – Arraial da Vila da Tocha

15h – Início do transfere dos atletas Vila da Tocha – Praia da Tocha

15h30 – Aquecimento da Caminhada – Mercado da Praia da Tocha

16h – Partida da Caminhada – Mercado da Praia da Tocha

16h10 – Aquecimento da 1ª São Silvestre – Mercado da Praia da Tocha

16h30 – Partida da 1ª São Silvestre Praia da Tocha – Mercado da Praia da Tocha

17h30 – Cerimónia de Entrega de Prémios – Arraial da Vila da Tocha