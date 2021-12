Colisão no Silveiro provoca ferido grave

O estado do condutor do motociclo é considerado muito grave, tendo sido assistido no local pela VMER de Aveiro.

Uma colisão entre uma viatura ligeira e um motociclo provocou um ferido grave e está a cortar o trânsito em ambos os sentidos na EN 235 entre o Silveiro e o cruzamento para Recamonde, em Oliveira do Bairro.

O alerta do acidente foi dado às 19h22. Segundo apurámos o estado do condutor do motociclo é considerado muito grave, tendo sido assistido no local, para reanimação, pela VMER de Aveiro.

Os Bombeiros de Oliveira do Bairro estão também no local com duas ambulâncias e uma outra viatura, num total de oito operacionais.

A GNR está no local e está a interditar todo o trânsito naquela via.