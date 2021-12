Equipamentos municipais de Oliveira do Bairro encerrados até 9 de janeiro

Em virtude do atual estado de calamidade e das mais recentes restrições aprovadas pelo Governo no combate à pandemia de Covid-19, o Município de Oliveira do Bairro decidiu encerrar alguns equipamentos municipais entre 25 de dezembro e 9 de janeiro.

Assim, estará encerrado o Parque Desportivo Municipal de Oliveira do Bairro (Pavilhão, Piscinas, Campo de Futebol de 5, Campos de Ténis e Estádio), salvo para a prática de atividades desportivas em contexto federado, nomeadamente treinos e competições.

Estarão igualmente encerrados o Quartel das Artes, a Biblioteca Municipal e os Polos de Leitura.

De acordo com nota veiculada pelo Município, estas medidas têm como objetivo “a prevenção e o controlo da COVID-19, de acordo com a legislação em vigor, as recomendações das entidades de saúde e as orientações constantes no Plano de Contingência do Município de Oliveira do Bairro”.