JB voltou a premiar os melhores do desporto na sua 10.ª Gala

A noite de 3 de dezembro de 2021 fica no pódio dos momentos de grande emoção e prestígio da história do Jornal da Bairrada e da região. Após um ano de interregno, o JB conseguiu voltar a juntar os melhores entre os melhores do mundo desportivo e reconhecê-los publicamente.

Dezenas de atletas, treinadores, dirigentes e outros agentes desportivos compareceram no Pavilhão de Desportos de Anadia para receber um troféu que representa os triunfos alcançados na última época. Com a pandemia de Covid-19 ainda a marcar a ocasião (pois as máscaras só se retiraram para registar o momento para a posteridade), os apresentadores lembravam que o que vivemos na pandemia parece quase a luta diária que trava um atleta para conseguir atingir as suas metas. O desporto, que sofreu muito por não ter o seu público, correu, nadou, saltou, marcou… sempre ao lado dessa resiliência reforçada.

Apesar de todos os contratempos e agitações, o Jornal da Bairrada não deixou de, em 2019/2020, atribuir prémios de desporto, ficando neste hiato a ganhar o fôlego necessário para esta 10.ª Gala, onde também se recordaram alguns dos momentos vividos nos nove eventos anteriores.

Nestes 10 anos, foi determinante o apoio das autarquias, que nunca deitaram a toalha ao chão, tendo como meta apoiar os seus clubes e associações e encontrar para todos as melhores infraestruturas e condições de treino e competição. A presidente da Câmara de Anadia, município que voltou a apoiar esta iniciativa, agradeceu também ao Jornal da Bairrada por tudo o que tem feito ao longo destes anos em prol da informação, sobretudo nos dois últimos anos, tão difíceis para todos “e muito particularmente para o jornalismo”, devido à pandemia.

Numa noite que abriu com a original atuação do Grupo de Bombos Bate Forte, da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro, “fazendo subir a adrenalina da assistência”, Teresa Cardoso frisou que também no desporto isto acontece, na medida em que todos os desportistas “continuam a perseguir os seus objetivos com energia e resiliência, levando a bom porto tudo aquilo a que se propõem”.

Ciclismo teve honras de abertura e de encerramento

Ao longo da noite, foram atribuídos prémios em diferentes categorias, fazendo o ciclismo as honras de abertura, com o Prémio Revelação, em ex-aequo, a ser atribuído a André Domingues, da EFAPEL, e a António Morgado, do Clube de Ciclismo da Bairrada.

André Domingues (EFAPEL) e António Morgado (Clube de Ciclismo da Bairrada) receberam o prémio Revelação do Ano

Seguiu-se o Prémio Atleta do Ano, entregue a Leandro Ramos, atleta natural de Bustos, e que representa as cores do SL Benfica. É o primeiro português a lançar o dardo a mais de 80 metros e é também o primeiro português medalhado em provas internacionais da modalidade. Feitos a que não é indiferente o trabalho e mérito do seu treinador, o bairradino Carlos Tribuna, que foi também distinguido como Treinador do Ano.



Leandro Ramos e Carlos Tribuna foram galardoados com o troféu Atleta e Treinador do Ano

Para Equipa do Ano foi escolhida a equipa masculina da Gira Sol – Associação de Desenvolvimento de Febres, que se sagrou Campeã Nacional no Campeonato Nacional de Clubes da 3.ª Divisão.

Equipa masculina da Gira Sol foi Equipa do Ano

Para o concelho de Águeda foram os prémios Dirigente e Associação Desportiva do Ano, entregues respetivamente a Daniela Rocha, presidente do Centro Cultural de Barrô, e à ARCOR – Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira.

Prémios Dirigente e Associação do Ano foram para o concelho de Águeda: Daniela Rocha (CC Barrô) e ARCOR (Óis da Ribeira)

Carlos Ferreira, que em dezembro de 2014, fundou o Clube de Aventura da Bairrada e é, desde então, o seu presidente, recebeu o Prémio Carreira. Enquanto dirigente associativo tem sido um dos grandes dinamizadores da Orientação pelas escolas da Bairrada, e é há 27 anos atleta federado na Federação Portuguesa de Orientação.

Carlos Ferreira recebeu o Prémio Carreira

O Prémio Incentivo seria também ele atribuído a um clube ligado à Orientação e ao Trail, o Saca Trilhos Anadia, que apesar de ser um clube com apenas quatro anos de vida, tem demonstrado resultados de excelência, com alguns atletas em destaque.

Prémio Incentivo foi para o Clube Saca Trilhos Anadia

Seguiram-se dois momentos de grande emoção, com a entrega do Prémio Memória a duas figuras de Sangalhos, que nos deixaram em 2021: Mário Martinho e Feliciano Neves.

Prémio Memória foi entregue a familiares de Mário Martinho e de Feliciano Neves

O prémio Alto Prestígio foi para um “habitué” das Galas do Desporto do JB, Nuno Dias, que em maio levou o Sporting CP a sagrar-se campeão europeu de futsal pela segunda vez na sua história. Estando o Sporting naquele momento a disputar a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de Futsal, o prémio foi entregue ao pai, João Dias.

João Dias, em representação do filho Nuno Dias, recebeu Prémio Alto Prestígio

Tal como fez as honras de abertura, o ciclismo fez as honras de encerramento, com a entrega do Prémio Especial do Júri a Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Júri entregou Prémio Especial a Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo

Por entre os principais troféus atribuídos, foram também entregues diplomas de Mérito Desportivo a dezenas de atletas, numa Gala marcada ainda por momentos bem ritmados, primeiro com o Grupo de Bombos Bate Forte, e depois com um grupo da Escola de Dança do Club de Ancas. Fundada em 2009, esta escola desenvolve um trabalho do ensino não formal de dança, nas áreas do hip-hop, street dance, dança contemporânea e dança jazz, sob orientação das professoras Sara Duarte e Bárbara Duarte.

Mérito Desportivo

E sendo esta Gala dos melhores atletas e dos seus feitos, nesta dinâmica de reconhecimento do trabalho e do mérito, o Jornal da Bairrada levou ao palco da 10.ª Gala do Desporto, a memória do atleta português que foi e é, até à data de hoje, o mais eclético de todos e que nasceu precisamente em Anadia, tendo vivido, por opção, na cidade de Aveiro. Albano Jorge, do grupo O Baluarte, vestiu a pele de Mário Ferreira Duarte e deixou uma verdadeira lição de História a toda a assistência.







A Gala terminou com um especial agradecimento a todos os patrocinadores e ao Município de Anadia, cuja colaboração foi fundamental para o sucesso desta iniciativa.