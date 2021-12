Lojas M. Silva: Tradição e inovação à medida de um meio século

Atingido o grande objetivo de celebrar os 50 anos, as Lojas M. Silva entram para esta segunda metade do século com a convicção de reforçar a inovação e continuar a homenagear a tradição. Estes são os fortes ingredientes deste projeto que o empresário Manuel Silva alinhavou, em 1971, e costurou ao longo destes 50 anos, hoje já com o toque dos filhos Pedro, Ana e Margarida, que num conceito abrangente e modernista do mundo têxtil, vestiram este projeto à medida, homenageando os pais e distribuindo conforto aos muitos e fiéis clientes que não deixam a moda por mãos alheias.



A segunda geração de gestores deste espaço de moda de Anadia, que a partir de 2015 se muniu de agulhas e dedais para dar pano ao projeto, acabaria por traçar novos rumos, reformulando a magnífica loja, situada numa das ruas mais bonitas da Bairrada, criando conforto e carinho para os clientes.

E começaram, desde logo, pelo incremento de um pequeno bar – “O Cantinho do Sr. Manuel” – um espaço de homenagem ao pai empreendedor e uma zona nobre para um aromático café de qualidade por entre a prova de roupa ou um hiato de conversa enquanto se ultima uma bainha de uma calça ou de uma saia.

Mas os toques de 2018 trouxeram mais às Lojas M. Silva. O espaço ficou mais urbano, mais cosmopolita, mas sem perder os seus traços de bem receber, como outrora, de uma forma terra-a-terra… confortável!

Conheça toda a história aqui ou na edição impressa de 9 de dezembro.