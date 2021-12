Mealhada representa Bairrada nos Municípios do Vinho

António Jorge Franco é vice-presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV)

O presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco, é vice-presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), representando a Bairrada nesta organização.

A primeira reunião do novo elenco aconteceu precisamente na Mealhada, depois da tomada de posse dos novos órgãos em novembro passado.

O presidente do Conselho Diretivo é Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, e o presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal é Francisco Lopes, presidente da Câmara Municipal de Lamego.

Desde a sua constituição, em 2007, que a AMPV era presidida pelo município do Cartaxo. Contudo, as recentes eleições ditaram uma mudança, com a passagem da presidência para o município algarvio de Lagoa.

José Arruda, secretário-geral da AMPV, revela que “esta é uma mudança natural no seio de uma associação que está a crescer de ano para ano, que representa um número cada vez maior de municípios, que vê de dia para dia a sua rede de trabalho e de parcerias cada vez mais forte e que está cada vez mais dinâmica, liderando projetos diferentes, diferenciadores e ambiciosos nas áreas da promoção do vinho, do enoturismo, da gastronomia ou até dos azeites”.