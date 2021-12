“Natal mais perto de si” cheio de propostas marca dezembro em Oliveira do Bairro

Aurea com clássicos de natal em estilo soul e funky, António Zambujo com três coros do concelho e muito bailado, música, cinema, e muito mais, marcam a programação de Natal do Município de Oliveira do Bairro.

“Um Natal mais perto de si” volta a ser o mote desta programação, que terá ainda, workshops, atividades lúdicas e desportivas e muita animação, ao longo de todo o mês de dezembro.

O Quartel das Artes Dr. Alípio Sol (QA), em Oliveira do Bairro, será um dos pontos principais das propostas do Município. No dia 4 de dezembro, às 21h30, a cantora Aurea, os Cais Sodré Funk Connection e NBC apresentam o espetáculo “The Cotton Christmas”, com um repertório exclusivo de clássicos natalícios, com roupagem soul e funky.

O QA volta a abrir portas no dia 12 de dezembro, às 16h, para uma sessão de cinema infantil, com a exibição do filme “Encanto”, a nova aventura da Disney Studios.

Já no dia 17 de dezembro, às 21h30, o Quartel das Artes recebe o habitual “Concerto de Natal” do Município de Oliveira do Bairro, que este ano vai contar com António Zambujo, outro dos grandes nomes da música portuguesa, e três coros concelhios (Orfeão Sol do Troviscal, Grupo Coral de Oiã e Grupo Coral da Casa do Povo do Troviscal) num grande momento musical.

O bailado vai também passar pelo QA, no domingo, dia 19, às 16h, com a apresentação do espetáculo “A Bela Adormecida”, pelo Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez.

A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro vai também integrar esta programação, com a projeção dos filmes “Trolls – Tour Mundial”, “Festeja o Natal com o Mickey” e “A Estrela de Natal”, às 15h, dos dias 4, 11 e 18 de dezembro, respetivamente.

Para além do cinema, este espaço acolhe ainda um conjunto de ateliês de promoção do livro e da leitura, com atividades lúdicas e pedagógicas dirigidas a crianças dos três aos dez anos, e que vão decorrer ao longo de todo o mês de dezembro: “O Desejo do Natal”, dia 11 (11h); “Histórias Mal Cozinhadas”, dias 16 (14h30) e 18 (11h) e “Shhh!… Silêncio”, dia 21 (11h).

Estes ateliês estendem-se ao Polo de Leitura da Palhaça, no dia 15, às 14h30, com “O Velhinho de Barbas Brancas”, e ao Polo de Leitura de Oiã, a 22 de dezembro, às 10h30, com “O Pai Natal está nervoso!”.

Os amantes da leitura vão ainda poder desfrutar da exposição “Natal a Ler” e da feira “Livro, o melhor presente”, que vão decorrer até ao dia 31 de dezembro, na Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro e Polos de Leitura do Concelho.

A programação “Um Natal mais perto de si” estende-se também à Rede de Museus de Oliveira do Bairro que, entre os dias 20 e 22 de dezembro, às 15h, recebe a atividade “Ajuda o Notas a Regressar a Casa para o Natal”, dirigida a crianças dos três aos dez anos, e que se vai realizar no Museu de Etnomúsica da Bairrada, no Troviscal.

A 21 de dezembro, às 11h, a Radiolândia – Museu do Rádio, localizada em Bustos, será palco da atividade “Vamos Preparar a Radiolândia para o Natal”, desenvolvida para crianças dos três aos seis anos. No dia 23, às 15h, este espaço promove a atividade “O Meu Natal”, destinada ao público sénior.

O desporto e a atividade física são também uma das propostas para a quadra natalícia, com destaque para a realização de um Torneio de Ténis para “toda a família”, que vai acontecer entre os dias 17 e 19 de dezembro, no Parque Desportivo Municipal de Oliveira do Bairro.

A participação neste torneio é gratuita, estando sujeita a inscrição prévia através do 234 732 120 ou parquedesportivo@cm-olb.pt

Informações e reservas

Todas as atividades da Biblioteca Municipal, Polos de Leitura e Rede de Museus são também de participação gratuita, necessitando apenas de inscrição até ao dia anterior à atividade, através do correio eletrónico bmolb@cm-olb.pt e museus@cm-olb.pt ou para o 234 732 117 (biblioteca) e 234 732 138 (museus).

Relativamente aos espetáculos que se vão realizar no Quartel das Artes, os ingressos apresentam um custo variado, podendo ser adquiridos através do site da Ticketline (https://ticketline.sapo.pt), pesquisando pelo nome do evento, ou na bilheteira do QA, a funcionar de terça a sexta-feira, das 10h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30.

Todas as atividades da programação “Um Natal mais perto de si” do Município de Oliveira do Bairro vão realizar-se de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde.

O programa completo encontra-se disponível para consulta no site do Município, em www.cm-olb.pt