Projeto “Tenho um Amigo” une crianças de Águeda e da Ilha do Sal

Na primeira atividade, alunos da EB Fernando Caldeira tiveram uma “aula” online em conjunto com os “colegas” da Escola do Sal.

A Câmara Municipal de Águeda, no âmbito do protocolo de geminação com o Município do Sal (Cabo Verde), está a realizar um conjunto de iniciativas ligadas ao turismo, cultura, educação e ambiente, entre outras.

A mais recente é o projeto “Tenho um amigo”, cuja primeira atividade aconteceu na semana passada, na Escola Básica Fernando Caldeira, onde os alunos da turma do 6.º I tiveram uma “aula” online em conjunto com os “colegas” da turma do 6.º J da Escola do Sal.

Nesta aula, os alunos fizeram uma apresentação individual de cada um, falando sobre diversos aspetos da sua cultura e dos seus territórios, apresentando Águeda e o Sal através de dois pequenos vídeos. Dada a proximidade da época natalícia, o tema foi naturalmente abordado, com enfoque nas tradições de cada país, na alimentação e outros costumes. Os estudantes trocaram ainda ideias sobre atividades dos tempos livres e do quotidiano.

“É muito interessante ver a interação entre os alunos das duas comunidades, as diferenças culturais e como têm tanto em comum. Esta é mais uma oportunidade para que os laços entre comunidades tão distantes geograficamente se criem e reafirmem”, defendeu Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, que acompanhou esta primeira aula.

Evidência dessa união e criação de ligações é o facto de os alunos terem marcado para janeiro a troca de correspondência entre si, por forma a garantirem que continuarão em contacto.

Este é um projeto que irá prosseguir em 2022, com ligações periódicas (a próxima já em janeiro) entre as duas turmas, onde continuarão a ser abordadas as temáticas relacionadas com lendas e histórias locais, projetos ambientais, bem como outros temas propostos pelos alunos destes dois territórios.