Rafael: Cozinha tradicional com toque irreverente e o conforto de sempre

Uma jovem equipa inspirou-se no legado do casal Fernanda e Rafael, que colocou nas bocas do país e do mundo a famosa Sopa do Lavrador.

A equipa: Tiago Tavares, Miguel Bastião, Ana Rita e Amilton Salvador

O restaurante O Rafael, em Bustos, Oliveira do Bairro, continua a escrever a sua já longa história na gastronomia da região, mas agora pela mão de uma jovem equipa, que se inspirou no legado do casal Fernanda e Rafael, que colocaram nas bocas do país e do mundo a famosa Sopa do Lavrador e muitos outros sabores.

Miguel Bastião, Ana Rita e o chef Tiago Tavares dão alma ao novo Rafael que, apesar dos tempos de pandemia, quer reconquistar a fama e os paladares mais requintados, que ao longo dos últimos anos atraíram comensais de todo o país àquele pequeno pedaço do concelho de Oliveira do Bairro.

A nova equipa, que anteriormente já trabalhava noutros projetos em conjunto, predispôs-se a entrar neste mundo de sabores, conhecendo os segredos e os temperos do simpático casal que ergueu aquela casa. A chanfana, a Sopa do Lavrador, os rojões, os grelhados no carvão ou o irresistível leite creme da Dona Fernanda, foram receitas que a nova equipa herdou, mantendo aquele rigor nos sabores antigos da casa, mas arriscando e inovando em alguns pratos, que já conquistam os paladares mais exigentes.

E bons exemplos não faltam, a começar pelos grelos salteados com castanhas ou um leite creme aromatizado com alfazema. Mas este é só o ponto de partida para desvendar o novo Rafael, que no miolo da confortável sala de jantar exibe uma majestosa garrafeira que ostenta dezenas de rótulos de vinhos e espumantes onde a Bairrada se nota e se sente.

Com uma sala disponível para 120 pessoas, esta equipa quer manter os padrões de qualidade deste novo Rafael, apostando também na área do catering e eventos, rentabilizando um salão rústico com capacidade para 250 pessoas, com um belíssimo jardim para receções e estacionamento privativo.

