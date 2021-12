Receita de Concerto de Natal de Oliveira do Bairro reverte para IPSS do concelho

Concerto conta com António Zambujo e três grupos corais do concelho.

A receita do Concerto de Natal de Oliveira do Bairro, que este ano conta com António Zambujo e três grupos corais, vai reverter a favor das IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho.

Este espetáculo vai realizar-se no âmbito da programação “Um Natal mais perto de si 2021”, do Município de Oliveira do Bairro, no dia 17 de dezembro, às 21h30, no auditório do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro.

A primeira parte do espetáculo vai contar com cerca de uma centena de coralistas, do Grupo Coral da Casa do Povo do Troviscal, Orfeão Sol do Troviscal e Grupo Coral de Oiã, liderados, respetivamente, pelo maestro António Bastos e maestrinas Isabel Castro e Fátima Dias, que vão apresentar um repertório alusivo à quadra natalícia.

A encerrar o Concerto de Natal de Oliveira do Bairro estará António Zambujo, um dos melhores autores e intérpretes da música contemporânea portuguesa, que recentemente lançou o seu décimo álbum da carreira “Voz e Violão”.

Os ingressos para este evento apresentam um custo de 5 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Quartel das Artes, a funcionar de terça a sexta-feira, das 10h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30, ou através do site bit.ly/QA17Dez

De acordo com Lília Ana Águas, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, “a ajuda financeira às IPSS é uma forma de reconhecimento do Município pelo trabalho e enorme sacrifício que os seus profissionais têm realizado, especialmente desde o aparecimento da pandemia da COVID-19, na defesa da saúde e da vida dos mais vulneráveis, idosos, crianças e pessoas com deficiência.”

Este espetáculo, bem como todas as atividades inseridas na programação “Um Natal mais perto de si” do Município de Oliveira do Bairro, que incluem concertos, bailado, cinema, workshops, atividades lúdicas e desportivas e muita animação, ao longo de todo o mês de dezembro, vão realizar-se de acordo com as normas da Direção Geral da Saúde.