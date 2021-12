Utentes e alunos de Oliveira do Bairro já têm os seus Vales Natal de 15 euros

Município de Oliveira do Bairro decidiu este ano oferecer um Vale Natal no valor de 15 euros a cada utente/aluno das IPSS e escolas do concelho, para gastar nas lojas aderentes.

O Município de Oliveira do Bairro já entregou todos os Vales Natal às IPSS com respostas de creche e jardim de infância, às escolas do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro e ao Instituto Profissional da Bairrada, que já começaram a fazer a distribuição pelos seus utentes/alunos.

Relembramos que estes Vales, no valor de 15 euros, são válidos exclusivamente nos estabelecimentos comerciais do concelho que aderiram à iniciativa até 3 de dezembro e cuja lista é também entregue na mesma ocasião.

“Esta iniciativa pretende apoiar e dinamizar o comércio local, que foi bastante atingido pela crise provocada pela pandemia e que necessita de uma especial atenção da nossa parte, enquanto fator de desenvolvimento económico do Concelho, mas também da parte dos nossos munícipes, que devem privilegiar os nossos comerciantes, que aqui criam riqueza e postos de trabalho”, realça a vereadora Lília Ana Águas.